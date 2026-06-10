Эксперт рассказала, почему горожане чаще страдают аллергией

Жители городов чаще страдают аллергией, чем проживающие в сельской местности. Об этом рассказала ТАСС преподаватель института медицины и медицинских технологий НГУ, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова.

«Одной из причин является негативное воздействие выхлопных газов и твердых частиц дизельных выхлопов на целостность слизистых. Нарушение барьерной функции эпителия слизистых способствует проникновению бактерий, грибов и аллергенов в организм», — уточнила она.

По словам эксперта, сама пыльца тоже сорбирует на себе химические вещества, что значительно меняет ее аллергенные свойства.

Тыринова посоветовала при подготовке к отпуску в другой климатической зоне внимательно изучить календарь цветения растений в данном регионе, при возможности попросить в гостинице номер без ковров и перьевых подушек.

Кроме того, она призвала внимательно относиться к незнакомым продуктам и пробовать их маленькими порциями. Также обязательно необходимо запастись аптечкой с теми препаратами, которые рекомендовал лечащий врач.

До этого врач аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова призвала уехать подальше до конца сезона тополиного пуха. Если же такой возможности нет, она порекомендовала носить темные очки, ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

По словам эксперта, в сухие солнечные дни, особенно с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и ветер разносит ее даже в закрытые помещения через окна и вентиляцию.

Ранее россиянам рассказали о рисках игнорирования симптомов аллергии.