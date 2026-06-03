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Общество

Россиянам рассказали о рисках игнорирования симптомов аллергии

Врач Логина: нелеченая аллергия перерастает в трахеит и бронхиальную астму
Shutterstock

Аллергию важно своевременно лечить, так как игнорирование симптомов грозит их прогрессированием. Вместо сезонной аллергия может стать круглогодичной, а также перерасти в другие серьезные хронические заболевания, предупредила в беседе с RT иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач отметила, что чаще все начинается с сезонных проявлений аллергии – человек сталкивается с заложенностью носа, ринореей (обильные слизистые выделения из носа), приступами чихания. При повышенной чувствительности может проявиться аллергический трахеит – он выражается в приступах сухого кашля и проявляющейся посезонно бронхиальной астме.

Если игнорировать эти симптомы, не придавая внимания чувствительности организма к пыльце, то это может привести к перекрестной пищевой аллергии в течение всего года, в не только во время цветения, подчеркнула Логина.

«Если уже возникает хроническое заболевание и симптомы прогрессируют, редко возникает самоизлечение... Поэтому проще всего обратиться к врачу-аллергологу, наблюдаться, и в данном случае врач будет решать, помочь организму справиться с этой патологией или радикально её полечить», — заключила врач.

Напомним, у аллергика может случиться анафилактический шок – он может развиваться без сыпи и других привычных признаков аллергии, из-за чего люди могут принять опасную реакцию за обычное недомогание. Как специалисты рассказали «Газете.Ru», анафилаксия — это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к смерти в течение нескольких минут без своевременной помощи. Чаще всего ее вызывают продукты питания, лекарственные препараты, укусы пчел и ос, а также латекс.

Заподозрить анафилаксию можно, если после контакта с возможным аллергеном появились сразу несколько симптомов из разных систем организма, — например, проблемы с дыханием и головокружение, боли в животе, сыпь или резкое падение давления.

Ранее была названа неожиданная причина усиления аллергии.

 
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