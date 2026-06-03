Аллергикам посоветовали уехать подальше до конца сезона тополиного пуха

Тополиный пух не вызывает аллергию, но переносит пыльцу злаковых и луговых трав, во время цветения которых как раз появляется. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

По словам Морозовой, целлюлоза в составе пуха не содержит белковых структур, способных выступать в роли аллергена, но Люди интуитивно связывают свои симптомы именно с пухом, потому что его появление заметно и совпадает по времени с обострением поллиноза из-за цветения трав.

Однако волокна пуха могут вызывать механическое раздражение слизистых глаз и носа, приводя к чиханию, покашливанию и ощущению инородного тела. В таких случаях врач советует промыть глаза и нос водой.

«Степень тяжести и течение поллиноза определяются концентрацией пыльцы в окружающем воздухе. Поэтому в этот период помогает элиминация — ограничение контакта с аллергеном, например, путем выезда в другую климатическую зону», — отметила Морозова.

Если возможности уехать нет, аллерголог рекомендует носить темные очки, ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха. В сухие солнечные дни, особенно с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и ветер разносит ее даже в закрытые помещения через окна и вентиляцию, предупредила Морозова.

По ее словам, в период цветения растений не следует часто проветривать помещения и открывать окна в машине (особенно утром), выезжать за город или на природу, а также применять фитопрепараты и косметику растительного происхождения.

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