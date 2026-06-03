Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Аллергикам посоветовали уехать подальше до конца сезона тополиного пуха

Минздрав Подмосковья посоветовал защищаться от тополиного пуха темными очками
ilmarinfoto/Shutterstock/FOTODOM

Тополиный пух не вызывает аллергию, но переносит пыльцу злаковых и луговых трав, во время цветения которых как раз появляется. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

По словам Морозовой, целлюлоза в составе пуха не содержит белковых структур, способных выступать в роли аллергена, но Люди интуитивно связывают свои симптомы именно с пухом, потому что его появление заметно и совпадает по времени с обострением поллиноза из-за цветения трав.

Однако волокна пуха могут вызывать механическое раздражение слизистых глаз и носа, приводя к чиханию, покашливанию и ощущению инородного тела. В таких случаях врач советует промыть глаза и нос водой.

«Степень тяжести и течение поллиноза определяются концентрацией пыльцы в окружающем воздухе. Поэтому в этот период помогает элиминация — ограничение контакта с аллергеном, например, путем выезда в другую климатическую зону», — отметила Морозова.

Если возможности уехать нет, аллерголог рекомендует носить темные очки, ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха. В сухие солнечные дни, особенно с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и ветер разносит ее даже в закрытые помещения через окна и вентиляцию, предупредила Морозова.

По ее словам, в период цветения растений не следует часто проветривать помещения и открывать окна в машине (особенно утром), выезжать за город или на природу, а также применять фитопрепараты и косметику растительного происхождения.

Ранее россиянам рассказали о рисках игнорирования симптомов аллергии.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!