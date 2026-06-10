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Общество

Число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 110

Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго достигло 598
Arlette Bashizi/Reuters

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго по состоянию на 8 июня возросло до 598, скончались 115 человек. Об этом сообщает министерство по делам коммуникаций и СМИ страны в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что 297 пациентов в настоящее время получают лечение в медицинских учреждениях, еще 22 человека выздоровели.

Также в министерстве добавили, что уровень отслеживания контактов зараженных составляет 56,3%, а общая летальность от Эболы в стране — 19,2 %.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.

 
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