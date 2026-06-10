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Общество

В Госдуме рассказали, как можно увеличить отпускные

Свищев: отпускные можно увеличить за счет учета премий и выбора месяца для отдыха
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Размер отпускных можно увеличить за счет учета всех видов премий, надбавок и доплат при расчете среднего заработка. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, в расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, а также все, что связано с оплатой труда.

Парламентарий отметил, что также на итоговую сумму выплат влияет и выбор месяца отпуска: в месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на доход может быть выше.

Свищев добавил, что нерабочие праздничные дни, которые попадают на период отпуска, не уменьшают его продолжительность, но и не оплачиваются отдельно.

До этого врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич рассказал, что регулярные непродолжительные отпуска помогают лучше справляться с эмоциональной нагрузкой и стрессом, вызванным работой.

Ранее россиянам назвали ключевую финансовую ошибку при выходе из отпуска.

 
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