Россиянам посоветовали чаще отдыхать

Регулярные непродолжительные отпуска помогают лучше справляться с эмоциональной нагрузкой и стрессом, вызванным работой. Об этом РИА Новости сообщил врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

По словам специалиста, игнорировать отпуск ни в коем случае нельзя.

«В отпусках важна не длительность, а регулярность», — сказал он.

Сергиевич отметил, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный в год. Чем меньше пауз между отпусками, тем лучше, добавил врач. Это помогает нейтрализовать эмоциональную нагрузку при начинающемся выгорании и легче справляться с ежедневными стрессами.

Врач также подчеркнул, что руководителям не стоит беспокоить работника в отпуске без крайней необходимости. Подчиненным, в свою очередь, лучше не нагружать начальника информацией в этот период и по возможности решать проблемы самостоятельно, заключил специалист.

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