Россиянам назвали ключевую финансовую ошибку при выходе из отпуска

Специалист Тарасова: после отпуска нельзя наказывать себя за перерасход и траты

Многие россияне при возвращении из отпуска начинают сильно экономить на всем, сокращая траты и как бы наказывая себя за перерасход. Это приводит к отказу от привычных радостей, даже необходимых покупок – подобные жесткие ограничения впоследствии грозят только еще большими импульсивными расходами, предупредила в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

В долгосрочной перспективе попытка на всем экономить и запрещать покупки не работает, пояснила специалист.

«Гораздо эффективнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов — как постепенный процесс, — посоветовала она. — Вместо резких ограничений полезнее временно снизить количество необязательных покупок».

По мнению Тарасовой, разумнее будет изучить структуру расходов, чтобы осознать, что порой самые ощутимые траты были неизбежны – это могут быть, например, затраты на транспорт, питание. Анализ позволит спокойнее относиться к потраченным средствам. Затем нужно в течение первого времени после выхода из отпуска постепенно вернуть себе прежний образ жизни с планированием меню, составлением списка покупок, контролем мелких расходов. Такие небольшие, но регулярные действия по итогу принесут больший эффект, чем жесткие ограничения, подчеркнула эксперт.

Она также призвала после отпуска в первую очередь уделить внимание ключевым тратам – таким, как оплата коммуналки, крупные сезонные покупки и прочее. Это позволит примерно прикинуть предстоящую нагрузку на бюджет и рассчитать средства так, чтобы в конце месяца их хватило на все базовые расходы.

Специалист призвала не пытаться сразу после отпуска стремиться стремительно вернуть себе все потраченные деньги, жертвуя комфортом, отдыхом. Это лишь вызовет стресс, поэтому лучше постепенно возвращаться к обычной жизни, заключила эксперт.

До этого финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова рассказала «Газете.Ru», что в при походе в магазин ключевую роль играют повседневные решения – именно они могут формировать до 25–30% лишних трат. К ошибкам она отнесла отсутствие понятного бюджета на еду, уход в крайности (либо самое дешевое, либо самое дорогое) и расходы на повседневные мелочи, такие как кофе по дороге, «что-нибудь к чаю», лишние походы в магазин.

Ранее сообщалось, что сбережения россиян достигли 70 трлн рублей.