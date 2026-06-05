Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам назвали ключевую финансовую ошибку при выходе из отпуска

Специалист Тарасова: после отпуска нельзя наказывать себя за перерасход и траты
Shutterstock

Многие россияне при возвращении из отпуска начинают сильно экономить на всем, сокращая траты и как бы наказывая себя за перерасход. Это приводит к отказу от привычных радостей, даже необходимых покупок – подобные жесткие ограничения впоследствии грозят только еще большими импульсивными расходами, предупредила в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

В долгосрочной перспективе попытка на всем экономить и запрещать покупки не работает, пояснила специалист.

«Гораздо эффективнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов — как постепенный процесс, — посоветовала она. — Вместо резких ограничений полезнее временно снизить количество необязательных покупок».

По мнению Тарасовой, разумнее будет изучить структуру расходов, чтобы осознать, что порой самые ощутимые траты были неизбежны – это могут быть, например, затраты на транспорт, питание. Анализ позволит спокойнее относиться к потраченным средствам. Затем нужно в течение первого времени после выхода из отпуска постепенно вернуть себе прежний образ жизни с планированием меню, составлением списка покупок, контролем мелких расходов. Такие небольшие, но регулярные действия по итогу принесут больший эффект, чем жесткие ограничения, подчеркнула эксперт.

Она также призвала после отпуска в первую очередь уделить внимание ключевым тратам – таким, как оплата коммуналки, крупные сезонные покупки и прочее. Это позволит примерно прикинуть предстоящую нагрузку на бюджет и рассчитать средства так, чтобы в конце месяца их хватило на все базовые расходы.

Специалист призвала не пытаться сразу после отпуска стремиться стремительно вернуть себе все потраченные деньги, жертвуя комфортом, отдыхом. Это лишь вызовет стресс, поэтому лучше постепенно возвращаться к обычной жизни, заключила эксперт.

До этого финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова рассказала «Газете.Ru», что в при походе в магазин ключевую роль играют повседневные решения – именно они могут формировать до 25–30% лишних трат. К ошибкам она отнесла отсутствие понятного бюджета на еду, уход в крайности (либо самое дешевое, либо самое дорогое) и расходы на повседневные мелочи, такие как кофе по дороге, «что-нибудь к чаю», лишние походы в магазин.

Ранее сообщалось, что сбережения россиян достигли 70 трлн рублей.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!