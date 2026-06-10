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На Украине начались проблемы с загранпаспортами

«Страна.ua»: на Украине задерживают выдачу загранпаспортов
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Проблемы с выдачей загранпаспортов зафиксировали на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам сотрудницы одного из киевских подразделений «Паспортного сервиса», проблему связали с нехваткой бланков. Если заказывать срочное изготовление документа, то за положенные семь рабочих дней его, скорее всего, не сделают. Речь может идти о двух неделях, но точные сроки назвать сложно.

При несрочном изготовлении, которое раньше занимало 20 рабочих дней, людям придется ждать около двух месяцев.

В настоящее время число желающих получить новые загранпаспорта достаточно велико, что приводит к серьезным очередям.

Сотрудница «Паспортного сервиса» объясняет ажиотаж тем, что начался сезонный всплеск из-за отпусков, когда многие едут за границу, а также украинцы сейчас начинают оформлять новые загранпаспорта при наличии действительного старого.

«Многие заказывают новый документ, хотя старый еще действителен до полугода. При этом действующий паспорт не сдают, как положено по закону, а пишут заявление якобы об утере», — рассказала она.

В мае глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что в ближайшие годы республике, возможно, придется закрывать границы для своих граждан и открывать для иностранцев.

Чиновник пояснил: это связано с нехваткой рабочих рук. По словам Воскобойника, развитые страны начинают менять подход к миграции. Так, в США миграция становится «элитарной возможностью» для квалифицированных кадров.

Ранее на Украине пожаловались на проблемы с набором студентов из-за демографии.

 
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