В Кизилюрте частично ограничили подачу горячей воды из-за пожара на газопроводе

В трех микрорайонах Кизилюрта в Дагестане приостановили подачу горячей воды из-за пожара на магистральном газопроводе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единого оператора республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

Там уточнили, что из-за аварии на магистральном газопроводе «Моздок-Казимагомед» в Кизилюрте временно приостановлена работа ряда котельных.

«По этой причине подача горячего водоснабжения ограничена в 0, 1 и 2 микрорайонах», — говорится в сообщении оператора.

В компании добавили, что на месте происшествия работают специалисты ресурсоснабжающих и аварийных служб.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва. По данным МЧС России, диаметр взорвавшегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

Ранее появились кадры с места взрыва на газопроводе в Кизилюрте.