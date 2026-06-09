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Общество

Автомобилист сбил школьницу на Урале, купил ей шоколадку и скрылся

На Урале автомобилист сбил школьницу, купил ей шоколадку и скрылся
Госавтоинспекция Свердловской области

На Урале водитель сбил 12-летнюю девочку, а потом купил ей шоколадку и скрылся. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 9 июня в селе Курьи на улице Карла Маркса, когда школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбила машина — водитель вышел из салона, справился о самочувствии ребенка, а затем сходил в ближайший магазин за шоколадкой для пострадавшей. После этого он скрылся с места аварии.

Девочку с травмами доставили в больницу, сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители разыскивают водителя, сбившего ребенка.

До этого в Московской области водитель сбил троих детей. Всем пострадавшим около 13 лет, их доставили в больницу. У двоих детей врачи диагностировали перелом лодыжки и копчика. У третьей пострадавшей — ушиб крестца.

Ранее в Краснодаре мужчина, дважды переехавший девятилетнюю девочку, избежал наказания.

 
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