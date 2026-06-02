В Краснодаре мужчина, дважды переехавший девятилетнюю девочку, избежал наказания

В Краснодаре суд отказался возбуждать уголовное дело против 70-летнего водителя, который сбил девятилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Об этом Светлана, мать девочки, рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости!»

ДТП произошло утром 22 сентября прошлого года на пересечении Сормовской и Монтажной улиц. Маленькая София переходила дорогу на зеленый свет, когда пенсионер за рулем Opel Astra сбил ее, а затем попытался скрыться и переехал ногу жертвы еще раз.

У школьницы выявили открытый перелом голени со смещением, сделали три операции, почти месяц она провела в больнице. Три месяца девочка ходила на костылях, затем с тростью, из-за чего искривился позвоночник и перекосился таз. Кроме того, после наркоза у Софии возникли проблемы с памятью.

В отношении водителя составили протокол о нарушении ПДД, но отказались возбудить уголовное дело, так как судмедэксперты оценили вред здоровью как средней тяжести. Мама Софии считает, что экспертизу провели с нарушениями и добивается повторной.

Женщина отказалась от 300 тыс. рублей, предложенных виновником ДТП, который просил отказаться от нового заключения. Она переживает, что из-за случившегося у дочери могут возникнуть осложнения, которые пока невозможно предсказать.

О ситуации узнала депутат Государственной Думы Нина Останина, она пообещала заняться делом с целью привлечь виновного к ответственности.

«Ставлю этот случай под свой депутатский контроль и в ближайшее время обращусь в СК РФ по Краснодарскому краю», — заявила парламентарий в своем Telegram-канале.

