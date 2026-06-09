Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Мальчик упал с перекладины в Тольятти и получил травму позвоночника

В Тольятти мальчик получил травму позвоночника, упав с перекладины
Telegram-канал «ЧП ТОЛЬЯТТИ»

В Тольятти ребенок упал с перекладины на детской площадке и получил травмы позвоночника и руки. Об этом сообщает 63.RU.

Инцидент произошел в Комсомольском районе. Мальчик сорвался с игровой конструкции и потерял сознание.

На место прибыла скорая помощь. Telegram-канал «ЧП Тольятти» сообщает, что пострадавшему десять лет. Мальчик получил закрытый перелом лучезапястного сустава слева и ушиб поясничного отдела позвоночника, его доставили в больницу.

До этого в Нальчике школьник упал с качелей, когда катался вместе с ровесником. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее в Самарской области памятник упал на девятилетнюю девочку и покалечил ее.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!