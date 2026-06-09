Мальчик упал с перекладины в Тольятти и получил травму позвоночника

В Тольятти мальчик получил травму позвоночника, упав с перекладины

В Тольятти ребенок упал с перекладины на детской площадке и получил травмы позвоночника и руки. Об этом сообщает 63.RU.

Инцидент произошел в Комсомольском районе. Мальчик сорвался с игровой конструкции и потерял сознание.

На место прибыла скорая помощь. Telegram-канал «ЧП Тольятти» сообщает, что пострадавшему десять лет. Мальчик получил закрытый перелом лучезапястного сустава слева и ушиб поясничного отдела позвоночника, его доставили в больницу.

До этого в Нальчике школьник упал с качелей, когда катался вместе с ровесником. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее в Самарской области памятник упал на девятилетнюю девочку и покалечил ее.