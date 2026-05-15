В Самарской области памятник упал на девятилетнюю девочку и покалечил ее

В Самарской области завели уголовное дело после падения памятника на ребенка

В Самарской области на 9‑летнюю школьницу рухнул памятник павшим в бою солдатам, пишет kp.ru.

Инцидент произошел 18 апреля на детской площадке в селе Старопохвистнево. Девочка стояла за плитой, а ее подруга облокотилась на нее, и мемориал рухнул на Люду.

Ее экстренно доставили в районную больницу, а затем перевели в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина. У пострадавшей был диагностирован перелом лонной кости со смещением, по оценкам специалистов, ее здоровью причинен вред средней тяжести.

После нескольких недель лечения Люду выписали домой, но она по‑прежнему прикована к постели. Ей запрещено сидеть, а ходить можно только с поддержкой и недолго. По этой причине ребенка перевели на домашнее обучение.

Сразу после ЧП упавшую плиту убрали, на месте остался пустой постамент. Памятник планируют отремонтировать и надежно закрепить. По словам матери Люды, в 2024 году одна из жительниц села уже сообщала о том, что плита шатается, на место приезжала комиссия, но вопрос не был решен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности. В местной администрации пообещали оказать любую помощь семье потерпевшей.

