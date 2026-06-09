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Общество

США запускают платное ускоренное оформление американских виз

AP: США предложат ускоренное оформление виз за $750
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Государственный департамент США намерен запустить пилотную программу ускоренного рассмотрение заявок на выдачу американских виз. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, заявители смогут за дополнительную плату в размере $750 записаться на визовое собеседование в течение десяти дней с момента оплаты в отдельных американских диппредставительствах. Предполагается, что о программе внешнеполитического ведомства будет объявлено только на следующей неделе. Действовать она будет в период с 1 июля по 31 декабря.

Отмечается, что по данным Госдепартамента, среднее время ожидания собеседования на визу зависит от дипломатического представительства и может варьироваться от нескольких дней до почти года.

9 июня федеральный суд США признал неправомерным введение обязательного сбора в размере $100 тысяч при подаче заявлений на визу H-1B, которое было установлено администрацией Дональда Трампа. Суд пришел к выводу, что администрация превысила свои полномочия, фактически установив налог на подачу заявлений без согласия конгресса.

Ранее в Госдуме высмеяли намерения Евросоюза ужесточить правила выдачи виз россиянам.

 
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