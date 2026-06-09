США запускают платное ускоренное оформление американских виз

Государственный департамент США намерен запустить пилотную программу ускоренного рассмотрение заявок на выдачу американских виз. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, заявители смогут за дополнительную плату в размере $750 записаться на визовое собеседование в течение десяти дней с момента оплаты в отдельных американских диппредставительствах. Предполагается, что о программе внешнеполитического ведомства будет объявлено только на следующей неделе. Действовать она будет в период с 1 июля по 31 декабря.

Отмечается, что по данным Госдепартамента, среднее время ожидания собеседования на визу зависит от дипломатического представительства и может варьироваться от нескольких дней до почти года.

9 июня федеральный суд США признал неправомерным введение обязательного сбора в размере $100 тысяч при подаче заявлений на визу H-1B, которое было установлено администрацией Дональда Трампа. Суд пришел к выводу, что администрация превысила свои полномочия, фактически установив налог на подачу заявлений без согласия конгресса.

Ранее в Госдуме высмеяли намерения Евросоюза ужесточить правила выдачи виз россиянам.