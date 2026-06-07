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Политика

В Госдуме высмеяли намерения Евросоюза ужесточить правила выдачи виз россиянам

Депутат Толмачев: русофобия оставляет страны ЕС без туристов и бизнеса
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Русофобия ведет страны Евросоюза к разорению, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя планы ЕС ужесточить визовый режим для россиянам.

«Еврокомиссия уже не знает, что придумать нового для «давления на Россию». Ей не столько важен эффект или достижение реальных целей, сколько громкость заявления. На этот раз — ужесточение правил выдачи виз для россиян. Какую опасность для себя европейцы увидели в мирных туристах — большой вопрос. Европа настолько беззащитна, что обычные путешественники представляют для нее угрозу», — сказал Толмачев.

Парламентарий обратил внимание, что внутри Евросоюза нет единства. Несколько лет назад правила выдачи виз стали более жесткими, увеличились сроки выдачи, повысились пошлины. Часть стран начала отказывать в визах под странными и надуманными предлогами, при этом остальные государства продолжили активно выдавать документы российским туристам.

«Первые — по собственному идеологическому, русофобскому мотиву, оставшись без туристов, бизнеса и перспективных проектов, теперь обижаются на вторых. Русофобия ведет к разорению. Польша, Чехия, Финляндия, страны Балтии и Скандинавии, практически прекратившие выдачу виз россиянам, похожи на школьника, который назло бабушке отморозил уши и теперь требует того же самого от своего более умного соседа в шапке», — заключил Толмачев.

До этого представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт заявил, что Еврокомиссия намерена представить в 2027 году новые визовые ограничения для граждан России.

Ранее эксперт заметила любопытный момент в призыве стран ЕС запретить шенгенские визы россиянам.

 
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