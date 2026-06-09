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В США отменили установленный Трампом сбор за рабочие визы для иностранцев

Суд в США отменил установленный Трампом сбор в $100 тыс. за визы для иностранцев
Chris Jackson/Pool via Reuters

Федеральный суд США признал неправомерным введение обязательного сбора в размере $100 тысяч при подаче заявлений на визу H-1B, которое было установлено администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

Окружной судья удовлетворил иск, поданный 20 штатами, оспаривающими эту меру, введенную в сентябре 2025 года. Суд пришел к выводу, что администрация превысила свои полномочия, фактически установив налог на подачу заявлений без согласия конгресса. В решении суда подчеркивается, что этот сбор по своей сути является налогом, и действующее законодательство не дает исполнительной власти права вводить подобные обязательные платежи.

Министерство внутренней безопасности раскритиковало данное решение, назвав его «судебным активизмом», и отметило, что увеличение сборов было направлено на защиту американских работников и повышение прозрачности программы.

Программа H-1B, созданная конгрессом в 1990 году, позволяет компаниям нанимать иностранных специалистов в узких областях на срок до шести лет. Ежегодно выделяется 65 тысяч виз, плюс дополнительно 20 тысяч для обладателей продвинутых степеней. Обычно действующие сборы для работодателей варьируются от $1,7 до $4,5 тысячи.

Прокламация Трампа, подписанная в прошлом году, предусматривала дополнительный сбор в $100 тысяч для всех новых заявителей, находящихся за пределами США. Коалиция штатов утверждала, что эта мера усложнит привлечение квалифицированных кадров в образовательные и медицинские учреждения.

Судья отметил, что администрация не предоставила убедительных доводов для введения такого значительного сбора, а аргументы федеральных ведомств не объясняют необходимость «существенного налогового бремени» для участников программы. Суд полностью отменил требование об уплате этого сбора в соответствии с Законом об административных процедурах.

Ранее Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн.

 
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