В Киргизии спецслужбы задержали десятки участников террористических группировок

В Киргизии спецслужбы провели операцию, в результате которой задержали участников террористических группировок, планировавших теракты против сотрудников милиции и религиозных деятелей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Согласно сообщению ведомства, масштабная антитеррористическая спецоперация была призвана нейтрализовать активных членов международных террористических организаций «Катиба аль-Таухид валь-Джихад» и «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«В результате операции задержан 31 человек, подозреваемый в причастности к подготовке террористических преступлений, в том числе 11 человек в Ошской области и 20 человек в Баткенской области», — указали в ГКНБ.

9 июня стало известно, что ФСБ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Террористический акт планировал совершить гражданин 1985 года — он собирался расправиться с сотрудниками колонии в канун исламского праздника Курбан-байрам.

Ранее мусульмане России назвали радикалов в тюрьмах угрозой национальной безопасности.