Мусульмане России заявили, что радикалы в тюрьмах — угроза нацбезопасности

Имам Мустафин предложил депортировать иностранцев, осужденных за терроризм в России
Максим Блинов/РИА Новости

Религиозный радикализм среди заключенных угрожает национальной безопасности страны, поэтому Духовное собрание мусульман России (ДСМР) старается предотвратить распространение экстремизма в колониях. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель муфтия ДСМР имам-хатыб Денис хазрат Мустафин.

«Активное внедрение и распространение среди осужденных лиц радикальных идеологий принимает характер угрозы национальной безопасности. Поэтому решение вопросов, связанных с духовно-просветительской деятельностью и профилактикой псевдорелигиозного экстремизма в местах лишения свободы занимают одно из главных направлений в деятельности Духовного собрания мусульман России. Важным фактором профилактики сегодня является и разделение содержания под стражей людей, осужденных за совершение террористических актов, а срок их заключения должен быть пожизненным. Что касается иностранных граждан, их можно было бы депортировать в страны их исхода для дальнейшего отбывания соответствующего наказания», — сказал Мустафин.

Он также напомнил о существовании рабочей группы по вопросам взаимодействия ФСИН России с мусульманскими централизованными религиозными организациями. Она занимается профилактикой распространения «идей псевдорелигиозного экстремизма и терроризма в колониях».

«В начале текущего года изданы методические рекомендации для сотрудников УИС, имамы активно посещают колонии для ведения воспитательных бесед с осужденными по статьям за терроризм. Изымается сомнительная литература из библиотек учреждений УИС. Сегодня на очередном заседании рабочей группы планируется обсудить и утвердить первоначальный список авторов, чьи труды будут нежелательны для комплектации библиотек учреждений и личного пользования осужденными. В список также будут включены наименования соответствующих издательств», — сообщил Мустафин.

17 декабря в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Отмечается, что подозреваемые — сторонники организации, признанной в России террористической, планировали захватить в заложники сотрудников колонии и поджечь здания учреждения.

Летом прошлого года группа заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону захватила двух сотрудников изолятора. В результате штурма, проведенного спецназом ФСИН и ФСБ, заложников освободили, четверо из пяти преступников были убиты. Следствие установило, что заключенные были сторонниками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее две уголовницы из ростовской колонии сбежали во время работы на заводе.

