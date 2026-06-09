В колонии Ульяновской области предотвратили теракт в канун Курбан-байрам

ФСБ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что террористический акт планировал совершить гражданин 1985 года — он собирался убить сотрудников колонии в канун исламского праздника Курбан-байрам.

«Фигурант... своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама», — добавили в ФСБ.

Отмечается, что теракт удалось предотвратить еще на стадии подготовки. Следственный отдел Управления ФСБ России по Ульяновской области возбудил и расследует уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.

До этого заместитель муфтия ДСМР имам-хатыб Денис хазрат Мустафин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что религиозный радикализм среди заключенных угрожает национальной безопасности страны, поэтому Духовное собрание мусульман России (ДСМР) старается предотвратить распространение экстремизма в колониях. Он также напомнил о существовании рабочей группы по вопросам взаимодействия ФСИН России с мусульманскими централизованными религиозными организациями, которая занимается профилактикой распространения «идей псевдорелигиозного экстремизма и терроризма в колониях».

Ранее в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН.