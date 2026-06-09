Россиянам объяснили, почему нельзя уезжать с места ДТП, если сбили животное

Наезд на животное с точки зрения закона — ДТП со всеми вытекающими обязанностями. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

Эксперт предупредил, что место такого ДТП покидать нельзя. Иначе водителю грозит ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — лишение прав до полутора лет или административный арест до 15 суток. При этом не имеет значения ни размер животного, ни ситуация. «Это может быть медведь или голубь — закон исключений не делает. Другое дело, что выезд инспекторов на случай с птицей выглядит маловероятно», — сказал Ключко.

Если речь идет о диком животном, возникает вопрос компенсации. По закону такие животные — государственная собственность. При их гибели ущерб возмещают государству. Суммы установлены приказом Минприроды: примерно от 100 рублей за суслика до 180 тысяч рублей за крупное парнокопытное. Для краснокнижных видов сумма увеличивается в 5–7 раз», — отметил адвокат.

При этом ответственность чаще всего ложится на водителя, даже если он не нарушал ПДД. Автомобиль — источник повышенной опасности, поэтому материальная ответственность в таких случаях возникает почти всегда, уточнил эксперт.

«Но если на участке не установлен знак «Дикие животные», это можно использовать в свою защиту. Также важно, была ли техническая возможность избежать наезда. Такие моменты обычно подтверждают экспертизой. Например, запись с видеорегистратора в таких спорах может оказаться решающей», — добавил Ключко.

Иная ситуация складывается на платных дорогах, продолжил адвокат. Там обязанность не допускать появления животных лежит на обслуживающей организации. Если ДТП произошло на таком участке, водитель может не нести материальную ответственность и даже потребовать компенсацию за повреждение автомобиля.

С домашними животными действует другая схема. Если виноват водитель, он возмещает ущерб владельцу. Если причиной стала неосторожность хозяина, уже автовладелец вправе предъявить требования к нему.

«Сложности возникают, когда животное безнадзорное и у водителя нет КАСКО. В такой ситуации компенсировать ущерб зачастую некому. Но обязанность оформить ДТП через ГИБДД сохраняется в любом случае», — подчеркнул Ключко.

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