Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, как получить компенсацию за моральные страдания после ДТП

Юрист Мурадов: после ДТП можно получить компенсацию за моральные страдания

close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Пострадавший в ДТП имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Основанием для такой компенсации являются нравственные страдания. Нравственные страдания охватывают широкий спектр эмоций, связанных с душевным дискомфортом, включая страх, унижение, беспомощность, стыд, разочарование, осознание собственной неполноценности из-за полученных ограничений, переживания утраты близких, невозможность вести прежнюю активную жизнь и другие негативные чувства, рассказал «Газете.Ru» Ниджат Мурадов, частнопрактикующий юрист.

«Суды, как правило, взыскивают компенсацию морального вреда в случаях причинения вреда здоровью, независимо от его степени. Однако размер компенсации может варьироваться в зависимости от тяжести нанесенного вреда. Также учитываются степень вины лица, его поведение после ДТП и другие факторы. Например, участие виновника в реабилитации пострадавшего может снизить сумму компенсации», — объяснил он.

Нравственные страдания можно подтвердить различными способами: сохранив чеки и квитанции за услуги психолога или психотерапевта, предоставив доказательства посещения групп поддержки, рецепты на успокоительные препараты, направления на реабилитацию и другие документы. Эти доказательства помогут суду убедиться в том, что тяжелые последствия ДТП вызвали у вас нравственные страдания.

Законом не установлены фиксированные суммы компенсации морального вреда, и суд принимает решение, исходя из обстоятельств конкретного дела. Размер компенсации может зависеть от региональной судебной практики.

«Если в результате ДТП пострадавший получил увечья, иные повреждения здоровья или утратил трудоспособность, он имеет право требовать возмещения утраченного заработка. Размер этого заработка определяется на основе предыдущих доходов по трудовым или гражданско-правовым договорам, данных последнего места работы или средней оплаты труда работников аналогичной квалификации в данной местности», — отметил юрист.

Реабилитация и восстановление здоровья требуют финансовых затрат, включая покупку лекарств, оплату медицинских услуг, приобретение протезов и другие расходы. Эти траты квалифицируются как убытки, которые можно взыскать. Потерпевший вправе требовать возмещения как уже понесенных, так и будущих расходов, если они обоснованы, резюмировал он.

Ранее были названы три главные пробоины в системе въезда мигрантов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами