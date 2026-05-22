Россиянин прилетел во Вьетнам и попался на кражах чемоданов прямо в аэропорту

Мужчина из Хабаровска попался на хитрой схеме кражи вещей во Вьетнаме. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, россиянин намеренно прилетал в страну из Бангкока, чтобы совершать преступления. Как правило, он забирал с ленты чемоданы пассажиров других рейсов и сразу улетал в Таиланд.

«Добычей вора стали не только одежда туристов, но и золотые украшения, дорогая электроника и наличные деньги», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время путешественники из Австралии и Тайваня пожаловались на отсутствие багажа. В результате вьетнамские полицейские вышли на мужчину и задержали его во время очередного прилета из Бангкока.

После этого он признался в других кражах и признал вину.

До этого в Шереметьево пассажиры пожаловались на «багажный коллапс». Им пришлось ждать багаж часами, так как специалисты проводили очень тщательный досмотр. При этом якобы был закрыт зеленый коридор. Чтобы выйти из аэропорта требовалось много времени.

Ранее таможенники нашли 19 монет Российской империи в чемодане россиянина.