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Общество

Психолог оценил необходимость «учебного отпуска» для школьников

Психолог Самбурский: «учебный отпуск» нужен для укрепления связи с родителями
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

«Учебный отпуск» в школах, который был введен в Японии, может помочь поддерживать ментальное здоровье учеников и укрепить эмоциональную связь внутри семьи. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» выразил клинический психолог Станислав Самбурский.

Специалист подчеркнул, что важно не воспринимать свободные от посещения школы дни как поблажку. Такой перерыв должен стать форматом семейного восстановления и временем обучения живому контакту, необходимых для смены обстановки и появления совместного опыта.

По словам психолога, родителям и ребенку необходимо погрузиться во взаимодействие друг с другом, поскольку в повседневной жизни взрослые зачастую приходят домой вечером уставшие и раздраженные.

«Возможность провести время вместе необходима для укрепления привязанности: таким образом родители транслируют детям понимание, что они важны. Для ребенка это действительно ценно, а любое путешествие запоминается возможностью вырваться из привычной рутины», — объяснил эксперт.

Однако он предупредил, что такой отдых не должен становиться «халявой». Школьник не должен воспринимать учебу как условную вещь. Небольшой отпуск нужен для поддержки ментального здоровья, а не ухода от напряжения. В противном случае будет закрепляться избегающее поведение.

До этого депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предусматривает дополнительный оплачиваемый выходной для родителей выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно инициативе, взрослые смогут получить один оплачиваемый день отпуска в день вручения аттестатов школьникам.

Ранее в Госдуме предложили дать родителям право выбирать школьное меню.

 
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