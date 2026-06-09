В Госдуме предложили дать родителям право выбирать школьное меню

В Госдуме предложили закрепить право родителей на выбор меню в школах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили законодательно закрепить право родителей участвовать в выборе школьного меню. Соответствующее обращение направлено министру просвещения России Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Они предлагают внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», чтобы родители несовершеннолетних учащихся могли влиять на формирование школьного питания.

Согласно предложению, выбор предпочтительных вариантов меню может осуществляться на родительских собраниях, через советы родителей и другие коллегиальные органы школы, а также путем электронного голосования через портал «Госуслуги».

По мнению парламентариев, такая мера позволит повысить востребованность школьного питания, сократить число жалоб на качество и состав блюд, усилить участие родителей в жизни образовательных учреждений и повысить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на организацию питания школьников.

До этого сообщалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, позволяющий региона создавать государственные предприятия для организации питания. Предполагается, что переход на модель госкомбинатов позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.

В Госдуме ранее призвали Роспотребнадзор и прокуратуру проверить качество школьного питания.