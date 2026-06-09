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Общество

В России родителям выпускников предложили дать дополнительный выходной

В ГД внесут проект о выходном дне для родителей в день вручения аттестатов
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предусматривает дополнительный оплачиваемый выходной для родителей выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно инициативе, родители смогут получить один оплачиваемый день отпуска в день вручения аттестатов школьникам. Законопроект распространяется на родителей выпускников как 9-х, так и 11-х классов.

Как пояснил Миронов, сейчас многие работодатели не предоставляют сотрудникам выходной в такие дни. Из-за этого родителям приходится использовать часть ежегодного отпуска, брать день за свой счет или вовсе отказываться от посещения торжественной церемонии.

По словам депутата, вручение аттестата является важным событием не только для самих выпускников, но и для их родителей, которые долгие годы сопровождали детей на протяжении учебы.

Миронов отметил, что родители зачастую переживают этот момент не меньше своих детей, поэтому предоставление возможности присутствовать на церемонии вручения аттестатов будет справедливой мерой поддержки.

Ранее Миронов выступал за отмену ЕГЭ и замену его справедливой системой аттестации.

 
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