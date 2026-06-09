На Кубани потушили пожар на нефтебазе после удара БПЛА

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске после атаки БПЛА потушен

Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА ликвидировано. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Единая дежурно-диспетчерская служба Усть-Лабинского района со ссылкой на штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены», — следует из сообщения службы.

В ночь на 6 июня глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко сообщил, что беспилотник попал в объект инфраструктуры в городе. Площадь пожара на нефтебазе достигла 5 тыс. кв. м. По информации службы, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом. Дежурные средства ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на нескольких направлениях, уточнили в военном ведомстве страны.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.