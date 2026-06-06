Выросла площадь пожара на нефтебазе на Кубани после удара БПЛА

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани после атаки дронов достигла 5 тыс. кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, разгоревшегося из-за удара беспилотника, достигла 5 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале Едино-диспетчерской службы Усть-Лабинского района.

«В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По информации службы, никто не пострадал. На месте работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, работы по тушению пожара продолжаются.

В ночь на 6 июня глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко сообщил, что беспилотник попал в объект инфраструктуры в городе.

До этого в Севастополе сбитый дрон повредил пятиэтажный дом, жителей успели эвакуировать, беспилотник не детонировал. По информации губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО уничтожили восемь БПЛА.

Ранее аэропорт Пулково приостановил работу из-за атаки беспилотников на Санкт-Петербург.