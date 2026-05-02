В России готовят реформу школьного питания

В России могут изменить систему школьного питания: Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания. Об этом сообщили «Известия».

Параллельно Совет Федерации предложил правительству разработать региональные программы. По данным Федерального собрания, сейчас только около 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются аутсорсингом. При этом большинство столовых построены до 1980 года и требуют обновления оборудования.

Предполагается, что переход на модель госкомбинатов позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики. В Чувашии после внедрения такой системы число операторов питания сократилось с 400 до 30, а себестоимость обедов уменьшилась.

В Совфеде обратили внимание на состояние здоровья детей: у 82% выявлен дефицит кальция, у 70% — витамина С, у 68% — омега-3. В связи с этим предложено чаще включать в школьное меню рыбную продукцию, а поставщиков фальсификата — отстранять от контрактов.

Опросы родителей показывают, что качество питания вызывает наибольшее беспокойство: в среднем его оценивают на 3,4 балла из 5, при этом только 25% считают, что могут влиять на меню.

Старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН Зоя Прошкова отметила, что создание новых госпредприятий может дать дополнительные рабочие места, однако отрасль уже испытывает кадровый дефицит — не хватает около 30 тыс. сотрудников. По ее оценке, в краткосрочной перспективе стоимость обедов может снизиться на 5–7%. При этом закон не обязывает все регионы переходить на новую модель: в сельской местности целесообразно сохранить приготовление еды в самих школах.

