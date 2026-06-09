Госдума ограничила количество банковских карт у россиян

Госдума (ГД) в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции. Об этом сообщается на сайте ГД.

Правительство России внесло законопроект в Госдуму в декабре 2025 года, а в феврале 2026 года он прошел первое чтение. Документ входит во второй пакет мер против кибермошенников. Согласно новому закону, один человек может иметь не более 20 банковских карт во всех банках суммарно . Исключения возможны по решению совета директоров Банка России.

Требование об обязательном указании ИНН при выдаче карт из итоговой версии исключили. Кроме того, вводится «период охлаждения»: если банк получает информацию о подозрительной операции или фиксирует вредоносное ПО на устройстве клиента, он вправе не исполнять подтвержденный перевод до шести часов.

В августе прошлого года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что во время обсуждения поправок об ограничении количества банковских карт для россиян рассматривались лимиты на уровне от пяти до 25 карт. По его словам, ограничение в 20 карт его удивляло. Аксаков отметил, что лично выдвигал предложение в пять платежных карт.

Ранее в правительстве уточнили, будут ли наказывать за владение более чем 10 банковскими картами.