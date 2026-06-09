На авианосце США произошла стрельба, один матрос погиб

Один матрос погиб, один задержан в результате стрельбы на борту авианосца John F. Kennedy. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США.

Стрелявший матрос был помещен под стражу. На данный момент ему еще не предъявлено официальных обвинений.

Авианосец, который пока не передан флоту и только в феврале текущего года успешно прошел первые ходовые испытания, сейчас находится в порту Ньюпорт (штат Вирджиния). John F. Kennedy является вторым кораблем класса Gerald R. Ford с атомной силовой установкой. Его ввод в строй намечен на март 2027 года.

4 июня в Калифорнии четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения при стрельбе после церемонии вручения дипломов в старшей школе. Один из пострадавших — 18-летний юноша — не выжил. Инцидент произошел в городе Фэрфилд, расположенном к юго-западу от Сакраменто.

Ранее праздник выпускников в американском университете закончился стрельбой.