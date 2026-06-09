Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Позднякова: ночь на 9 июня в Москве сала самой теплой в 2026 году

Ночь на 9 июня в Москве стала самой теплой с начала года. Об этом сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем канале в «Максе».

«Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 17,5 градуса. Эта ночь стала самой теплой с начала года», — отметила она.

Кроме того, синоптик спрогнозировала, что 9 июня столбики термометров в Москве поднимутся до 30 градусов тепла. Это станет началом периода жары в столице.

Однако продлится он примерно до 14 июня. Высокие температуры начнут покидать Московский регион после длинных выходных, добавила Позднякова.

По ее словам, 13 июня погода начнет меняться. Тогда в регион придет холодный атмосферный фронт, а с ним и кратковременные дожди. Температура воздуха постепенно снизится, но останется выше климатической нормы. Этот период станет комфортным для жителей Москвы и Подмосковья, добавила специалист.

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