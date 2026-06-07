Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Москвичам объяснили, как безопасно выгуливать собак в жару

Москвичей призвали не обливать собак ледяной водой во время прогулки в жару
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Владельцам домашних животных в жаркую погоду следует чаще поить питомцев, выбирать для прогулок утренние и вечерние часы, а также ограничивать физические нагрузки. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Специалисты рекомендуют брать на прогулку воду и складную миску. Поить животное следует небольшими порциями, но регулярно — примерно каждые 15–20 минут.

Также владельцам советуют скорректировать график выгула. Самые жаркие часы дня лучше проводить дома, а на улицу выходить утром или вечером, когда температура воздуха становится более комфортной.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что даже непродолжительное пребывание под прямыми солнечными лучами может негативно сказаться на состоянии питомца. Особое внимание в жару необходимо уделять щенкам, пожилым животным и собакам брахицефальных пород с укороченной мордой.

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от активных игр и длительных пробежек, сведя физические нагрузки к минимуму.

Отдельные меры принимаются и в городских приютах. Сотрудники и волонтеры выбирают для прогулок теневые маршруты, избегают высокой травы и сокращают время пребывания собак на открытых площадках.

Эксперты также предупредили, что при перегреве нельзя обливать животное ледяной водой. Резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние питомца. Вместо этого рекомендуется смочить прохладной водой лапы, живот и грудь или воспользоваться влажным полотенцем.

О перегреве могут свидетельствовать тяжелое дыхание, повышенное слюноотделение, вялость и нарушение координации движений.

Ранее ветеринар дала рекомендации по оказанию первой помощи животным на даче и охлаждении при перегреве.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!