Москвичам объяснили, как безопасно выгуливать собак в жару

Москвичей призвали не обливать собак ледяной водой во время прогулки в жару

Владельцам домашних животных в жаркую погоду следует чаще поить питомцев, выбирать для прогулок утренние и вечерние часы, а также ограничивать физические нагрузки. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Специалисты рекомендуют брать на прогулку воду и складную миску. Поить животное следует небольшими порциями, но регулярно — примерно каждые 15–20 минут.

Также владельцам советуют скорректировать график выгула. Самые жаркие часы дня лучше проводить дома, а на улицу выходить утром или вечером, когда температура воздуха становится более комфортной.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что даже непродолжительное пребывание под прямыми солнечными лучами может негативно сказаться на состоянии питомца. Особое внимание в жару необходимо уделять щенкам, пожилым животным и собакам брахицефальных пород с укороченной мордой.

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от активных игр и длительных пробежек, сведя физические нагрузки к минимуму.

Отдельные меры принимаются и в городских приютах. Сотрудники и волонтеры выбирают для прогулок теневые маршруты, избегают высокой травы и сокращают время пребывания собак на открытых площадках.

Эксперты также предупредили, что при перегреве нельзя обливать животное ледяной водой. Резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние питомца. Вместо этого рекомендуется смочить прохладной водой лапы, живот и грудь или воспользоваться влажным полотенцем.

О перегреве могут свидетельствовать тяжелое дыхание, повышенное слюноотделение, вялость и нарушение координации движений.

Ранее ветеринар дала рекомендации по оказанию первой помощи животным на даче и охлаждении при перегреве.