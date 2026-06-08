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Общество

Москвичам рассказали, когда жара покинет столицу

Синоптик Позднякова: жаркая погода уйдет из Москвы 14 июня
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Жара покинет Москву и Московскую область после длинных выходных. Об этом в интервью «Ридусу» сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Уже 13 июня, по ее словам, погода начнет меняться — пройдут кратковременные дожди.

«Смена характера погоды может произойти с 14 июня, поскольку 13 июня к вечеру в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. Она останется выше климатической нормы, но в Москве не будет жары наподобие текущей недели», — сказала эксперт.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого предупреждал, что на этой неделе в столице и Подмосковье днем воздух будет прогреваться до +27…+32°C, ночью температура будет варьироваться от +15 до +20°C.

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