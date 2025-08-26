На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве уточнили, будут ли наказывать за владение более чем 10 банковскими картами

В кабмине заявили, что владение более чем 10 картами не повлечет санкций для граждан
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Наличие более 10 банковских карт у одного человека не повлечет за собой каких-либо санкций. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко в связи с подготовкой правительством новых мер по борьбе с мошенниками.

«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — сказал собеседник агентства в аппарате.

Ранее в правительстве сообщили, что во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди них — ограничение числа кредитных карт, которые может оформить один человек.

В кабмине объяснили это борьбой с дропперами (посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки). Введение такого лимита упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, добавили в правительстве.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин считает инициативу своевременной и правильной, при этом отметил необходимость ее детальной проработки.

Ранее в Совфеде поддержали позицию РПЦ по освящению банковских карт.

