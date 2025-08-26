На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие обсуждались лимиты на ограничение числа банковских карт

Аксаков: насчет лимита на банковские карты предлагались варианты от 5 до 25
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Во время обсуждения поправок об ограничении количества банковских карт для россиян рассматривались лимиты на уровне от 5 до 25 карт. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, ограничение в 20 карт его удивляло. Аксаков отметил, что лично выдвигал предложение в пять платежных карт.

«В ЦБ озвучили, по-моему, 25. Я так полагал, что этого достаточно на первом этапе. Сейчас правительство озвучило еще меньше, я с пониманием отношусь», — добавил депутат.

Парламентарий добавил, что меры по борьбе с дропперами (посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки) «точно надо принимать».

26 августа в правительстве сообщили, что во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди них — ограничение числа кредитных карт, которые может оформить один человек.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что установленный лимит в 10 банковских карт на человека является в целом достаточным для подавляющего большинства россиян.

Ранее в правительстве уточнили, будут ли наказывать за владение более 10 банковскими картами.

