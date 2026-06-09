В ГД призвали подготовить экспертов, которые будут рассказывать школьникам о мошенниках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал подготовить специалистов, которые будут рассказывать в школах на «Разговорах о важном» о мошенниках. Его слова приводит ТАСС.

Володин предложил замглавы Минцифры Ивану Лебедеву подготовить для этого специалистов.

«Возьмите и подготовьте специалистов. Пускай детям расскажут, в вузах студентам», — сказал спикер ГД.

До этого в МВД РФ предупредили, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Они распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат».

В мае сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. По данным аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После того как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для «оформления».

Ранее МВД научило россиян распознавать мошенников по «кодовым» фразам.