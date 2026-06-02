Российский школьник получил рваные раны после взрыва газового баллончика в руках

В Архангельской области в руках у 11-летнего мальчика взорвался газовый баллончик. Об этом сообщает «Коряжма 24».

Инцидент произошел 1 июня на улице Лермонтова в городе Коряжме, когда четверо детей в возрасте 11-12 лет решили развести костер. Они также купили в магазине газовые баллончики и стали бросать их в огонь.

В какой-то момент в руках у самого младшего из детей взорвался один из баллонов. В результате ребенок получил рваные раны и повреждение ногтевой пластины, его госпитализировали.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего. Особое внимание уделят магазину, где детям продали взрывоопасные предметы. За это нарушение грозят крупные штрафы: до 300 тысяч для граждан, до 700 тысяч для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, до 2 млн рублей для юридических лиц.

