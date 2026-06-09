Жителя Сызрани арестовали за свастику из сметаны на асфальте

В Краснодарском крае суд арестовал 52-летнего мужчину за нарисованную сметаной свастику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина приехал из Сызрани в Тихорецк, чтобы учиться на помощника машиниста в Северо-Кавказском учебном центре профессиональных квалификаций.

Он пришел во двор многоквартирного дома, вылил на асфальт сметану, изобразил свастику и даже сфотографировался со своим «произведением».

Полицейские задержали гражданина и составили административный протокол за пропаганду нацистской символики. В итоге нарушителя арестовали на 10 суток.

В конце мая татуировщица из Екатеринбурга попала за решетку из-за своих «сатанинских» работ. 23-летняя девушка публиковала фото работ в своем Telegram-канале что и стало поводом для разбирательства. На одном из снимков была представлена женщина с татуировкой летучей мыши и нижнем белье с изображением Бафомета. Еще на одном кадре была девушка с чокером с пятиконечной «сатанинской» звездой. За это на нее составили протокол о демонстрации «экстремистской символики» и арестовали на 10 суток.

Ранее российские школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий.