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Общество

Татуировщица из Екатеринбурга попала за решетку из-за своих «сатанинских» работ

В Екатеринбурге арестовали татуировщицу за пропаганду сатанизма
Dan Gutu/Shutterstock/FOTODOM

Тату-мастера из Екатеринбурга арестовали за пропаганду сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) после публикации фотографий ее работ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как стало известно, 23-летнюю татуировщицу задержали 26 мая. В своем Telegram-канале она публиковала фото своих работ, что и стало поводом для разбирательства. На одном из снимков была представлена женщина с татуировкой летучей мыши и нижнем белье с изображением Бафомета. Еще на одном кадре была девушка с чокером с пятиконечной «сатанинской» звездой.

Фотографии набрали не более 170 просмотров, однако этого хватило для составления протокола о демонстрации «экстремистской символики». На заседании суда девушка признала свою вину. Ее арестовали на 10 суток.

В конце мая москвичку Ксению Белоусову, сделавшую кальян на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью Белоусовой по делу о наркотиках. Девушку взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее владелицу хендмейд-магазина обвинили в продаже товаров с символикой сатанизма.

 
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