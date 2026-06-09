Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Петербурге планируют травить борщевик с помощью дронов

В Петербурге начнут уничтожать борщевик беспилотниками
S.O.E/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге начнут бороться с борщевиком Сосновского с помощью беспилотников. Соответствующую закупку опубликовал Санкт-Петербургский аграрный университет, обратил внимание Telegram-канал Mash на Мойке.

Согласно объекту закупки, специалисты распылят с дронов пестициды на территории разрастания сорняка. Суммарно химикатами покроют площадь в 120 гектаров. Всего работы оценивают в 3,5 млн рублей. Затем опасные растения скосят.

До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил помочь социально уязвиымм группам россиян в борьбе с борщевиком на их участках вместо штрафов. Парламентарий объяснил, что уничтожение опасного сорняка требует серьезных финансовых вложений: приходится покупать дорогие гербициды и специальные защитные костюмы, а в некоторых случаях даже привлекать профессионалов с техникой.

В марте правительство РФ выпустило постановление № 251, которое не позволяет расценивать скопления борщевика на дачных участках как признак полного запустения и изымать землю. Кошелев пояснял: «Теперь заросли этого опасного, но распространенного сорняка больше не могут стать причиной изъятия земли у собственника».

Ранее россиян предупредили о страшных последствиях неправильной борьбы с борщевиком.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!