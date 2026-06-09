В Петербурге планируют травить борщевик с помощью дронов

В Санкт-Петербурге начнут бороться с борщевиком Сосновского с помощью беспилотников. Соответствующую закупку опубликовал Санкт-Петербургский аграрный университет, обратил внимание Telegram-канал Mash на Мойке.

Согласно объекту закупки, специалисты распылят с дронов пестициды на территории разрастания сорняка. Суммарно химикатами покроют площадь в 120 гектаров. Всего работы оценивают в 3,5 млн рублей. Затем опасные растения скосят.

До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил помочь социально уязвиымм группам россиян в борьбе с борщевиком на их участках вместо штрафов. Парламентарий объяснил, что уничтожение опасного сорняка требует серьезных финансовых вложений: приходится покупать дорогие гербициды и специальные защитные костюмы, а в некоторых случаях даже привлекать профессионалов с техникой.

В марте правительство РФ выпустило постановление № 251, которое не позволяет расценивать скопления борщевика на дачных участках как признак полного запустения и изымать землю. Кошелев пояснял: «Теперь заросли этого опасного, но распространенного сорняка больше не могут стать причиной изъятия земли у собственника».

Ранее россиян предупредили о страшных последствиях неправильной борьбы с борщевиком.