В Госдуме призвали власти бесплатно избавлять некоторых россиян от борщевика

Социально уязвимым группам россиян необходимо помогать в борьбе с борщевиком на их участках, а не штрафовать. Таким мнением поделился с ТАСС первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат пояснил, что уничтожение опасного сорняка требует серьезных финансовых вложений: приходится покупать дорогие гербициды и специальные защитные костюмы, а в некоторых случаях даже привлекать профессионалов с техникой.

По словам Кошелева, если пенсионер, инвалид или многодетная семья не могут справиться с зарослями по состоянию здоровья либо из-за отсутствия денег на наем рабочих, то применять к ним штрафные санкции несправедливо.

Вместо этого парламентарий предлагает ввести механизмы поддержки — например муниципальные программы, которые возьмут на себя борьбу с растением на участках таких граждан.

В марте правительство РФ выпустило постановление № 251, которое не позволяет расценивать скопления борщевика на дачных участках как признак полного запустения и изымать землю. Кошелев пояснял: «Теперь заросли этого опасного, но распространенного сорняка больше не могут стать причиной изъятия земли у собственника».

Депутат добавил, что новые правила снимают излишнее формальное давление, сохраняя при этом требования к освоению земли, то есть обязанность бороться с борщевиком за владельцами участков при этом сохраняется.

