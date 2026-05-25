Россиян предупредили о страшных последствиях неправильной борьбы с борщевиком

Борщевик – это очень опасное растение, которое важно вовремя распознать и удалить с участка, так как оно стремительно разрастается. Причем косить его следует строго в защитной одежде и респираторе, так как в противном случае можно нанести серьезный вред здоровью, в том числе получить волдыри и ожоги на коже, предупредила в беседе с RT эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

«Главная опасность борщевика — его сок. Он содержит вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, — пояснила эксперт. — Если сок попадает на кожу, а затем этот участок оказывается под солнцем, могут появиться сильные ожоги и волдыри. При этом дискомфорт не всегда чувствуется сразу — иногда ожог проявляется только через несколько часов».

Особенно опасна косьба без защиты, так как в ее процессе от растения разбрасываются мелкие частицы, капли сока, которые могут попасть и на кожу, и на глаза. Обязательно перед работами следует надеть плотные перчатки, закрытую одежду, обувь, нужно также защитить глаза защитными очками или лицевым щитком. Если для удаления растения применяется триммер, то важно надеть респиратор.

После работ специалист посоветовала обязательно стирать одежду, промывать все открытые участки кожи с водой и мылом – это важно делать даже если кажется, что контакта с растением не было.

Чихринова посоветовала бороться с борщевиком до того, как он начнет цвести и формировать семена. По ее словам, лучше всего выкапывать молодые растения вместе с корнями, либо срезать стебель ниже уровня почвы. Если же растение уже выросло до крупных размеров, то сначала с него осторожно убираются соцветия для предотвращения разбрасывания семян, а затем выкапывается стебель с корневой частью.

«Работы лучше проводить в пасмурную погоду или вечером, когда воздействие ультрафиолета ниже», — отметила специалист.

Она также призвала не оставлять на участке срезанный борщевик – его нужно сразу поместить в плотные мешки, а затем вывезти на место утилизации растительных отходов. При сжигании важно соблюдать противопожарные нормы, а также предотвратить контакт с дымом и соком растения.

До этого в Россельхознадзоре предупредили, что продавцы пытаются реализовать семена инвазивного сорняка — борщевика Сосновского — на крупнейших торговых онлайн-площадках. Ведомство не исключает, что под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии, могут продавать именно опасный сорняк.

Ранее мошенники начали угрожать дачникам штрафами за борщевик и мусор.