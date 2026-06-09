Врач рассказала, кому не следует есть финики

Финики в рационе следует ограничить людям с сахарным диабетом, воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и избыточным весом. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач-диетолог, руководитель центра нормализации веса и пищевого поведения Наталья Круглова.

Специалист объяснила, что финики калорийнее свежих фруктов и ягод. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом или избыточным весом, нужно отказаться от чрезмерного употребления этих плодов.

По словам диетолога, пациентам с сахарным диабетом I типа необходимо учитывать количество углеводов, которое содержится в финиках, а при сахарном диабете II типа нужно снизить калорийность всего рациона. В таких случаях без вреда для здоровья можно есть до 4 плодов в день.

«Аллергия на финики встречается нечасто, но возможна перекрестная реакция, например, с косточковыми фруктами, это: яблоки, персики, абрикосы, некоторые орехи, а также вишня. Поэтому при склонности к аллергическим заболеваниям или при аллергии к вышеперечисленным продуктам, следует проявлять определенную осторожность», — предупредила врач.

Помимо этого, ограничить потребление фиников важно при воспалительных заболеваниях ЖКТ, особенно в период обострения язвенной болезни, колита и панкреатита.

До этого эксперты говорили, что финики являются одними из самых древних и питательных фруктов в мире, которые выступают источником энергии и полезных веществ. В продукте содержится большое количество клетчатки, которая поможет нормализовать пищеварение и надолго обеспечит чувство сытости.

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