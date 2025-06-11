Россиянам рассказали о пользе фиников для здоровья

Финики являются одними из самых древних и питательных фруктов в мире, которые выступают источником энергии и полезных веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, в них содержится большое количество клетчатки, которая поможет нормализовать пищеварение и надолго обеспечит чувство сытости. Калий в их составе способен поддержать работу сердца и водный баланс, антиоксиданты — бороться с воспалениями и защищать от хронических заболеваний.

Кроме того, в финиках содержатся витамины и минералы, в том числе витамины группы B, витамин K, магний и железо. Они являются природным энергетиком и могут выступать в качестве перекуса перед тренировкой.

Диетолог Хайди Сильвер из Университете Вандербильта до этого говорила, что финики богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, улучшающей пищеварение. Тем не менее, не существует убедительных доказательств того, что этот продукт снижает уровни сахара и холестерина в крови. По словам врача, финики можно употреблять в умеренных количествах, несмотря на высокое содержание сахара и углеводов в продукте.

Ранее эксперты рассказали, как финики могут навредить здоровью.