Губернатор рассказал об отражении атак дронов на Севастополь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 украинских беспилотников в Севастополе и рядом с ним за сутки. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией», — уточнил градоначальник.

По словам Развожаева, в разных районах Севастополя были зафиксированы падения обломков БПЛА, повреждены дома и автомобили. Никто из мирных граждан в результате налета не пострадал, добавил он.

Ночью 9 июня Севастополь подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, беспилотники сбивали в том числе из стрелкового оружия. В 00:08 мск Развожаев разместил пост о воздушной тревоге в городе и призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее ВСУ ударили по поезду в Крыму.