ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт в Петербурге

ФСБ: в Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт за $5 тыс.

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщили Рен ТВ в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый самостоятельно установил контакт через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как утверждают в ФСБ, после этого мужчина получил задание провести разведку местности, сделать фотографии определенных объектов и установить камеру наблюдения. Затем он приступил к подготовке террористического акта. По информации спецслужбы, за выполнение задания подозреваемому обещали выплатить $5 тыс.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

До этого Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее ФСБ показала признание заключенного, готовившего теракт в колонии.