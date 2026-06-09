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Общество

«Был неправ»: ФСБ показала признание заключенного, готовившего теракт в колонии

ФСБ: готовивший теракт в колонии под Ульяновском признал вину
ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Осужденный, которого подозревают в подготовке теракта в исправительном учреждении Ульяновской области, признал свою вину. Видео с его показаниями распространила ФСБ России, пишет ТАСС.

На записи мужчина сообщил, что во время отбывания наказания планировал организовать нападение на сотрудников колонии, руководство учреждения и инспекторов. По его словам, целью был захват и устранение представителей администрации.

Фигурант рассказал, что для реализации задуманного искал сообщников. Он также заявил, что заранее подготовил заточки и арматуру, а также изучил маршруты передвижения и порядок действий сотрудников исправительного учреждения.

По словам осужденного, совершить нападение он намеревался во время празднования Курбан-байрама. Свои действия он объяснил религиозными убеждениями и желанием добиться широкого резонанса.

В опубликованном видео мужчина выразил сожаление из-за своих намерений и признал, что был неправ. Он также заявил, что осознал возможные последствия своих действий и призвал других не повторять подобных ошибок.

Утром 9 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. По данным спецслужбы, преступление готовил осужденный, которого считают сторонником международной террористической организации, запрещенной на территории России. Как отмечали в ведомстве, мужчина планировал напасть на сотрудников колонии во время празднования мусульманского праздника. Однако его план сорвали еще на стадии подготовки.

Ранее в Нижегородской области предотвратили побег заключенных, поддерживавших экстремистскую организацию.

 
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