Американский подросток открыл стрельбу в автобусе и ранил пассажира

В Нью-Йорке подросток выстрелил в пассажира автобуса, попросившего его замолчать

В Нью-Йорке мужчина получил пулю в автобусе после того, как вступил в спор с несовершеннолетним. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел около 14:30 в понедельник, 8 июня, на пересечении Ист-Тремонт-авеню и Уайт-Плейнс-роуд в Бронксе.

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, подросток, на вид которому было 13–16 лет, громко разговаривал по телефону в автобусе. Когда его попросили замолчать, юноша развернулся и выстрелил в живот 41-летнего пассажира.

Пострадавший был доставлен в медицинский центр Джейкоби, однако врачи оказались бессильны. В полиции заявили, что все еще разыскивают стрелка в белой футболке, который выбежал из автобуса и скрылся.

Ранее в Москве задержали мужчину, открывшего с балкона стрельбу в сторону подростков.