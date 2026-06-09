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Общество

Американский подросток открыл стрельбу в автобусе и ранил пассажира

В Нью-Йорке подросток выстрелил в пассажира автобуса, попросившего его замолчать
Peter Gerber

В Нью-Йорке мужчина получил пулю в автобусе после того, как вступил в спор с несовершеннолетним. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел около 14:30 в понедельник, 8 июня, на пересечении Ист-Тремонт-авеню и Уайт-Плейнс-роуд в Бронксе.

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, подросток, на вид которому было 13–16 лет, громко разговаривал по телефону в автобусе. Когда его попросили замолчать, юноша развернулся и выстрелил в живот 41-летнего пассажира.

Пострадавший был доставлен в медицинский центр Джейкоби, однако врачи оказались бессильны. В полиции заявили, что все еще разыскивают стрелка в белой футболке, который выбежал из автобуса и скрылся.

Ранее в Москве задержали мужчину, открывшего с балкона стрельбу в сторону подростков.

 
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