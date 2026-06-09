«И в вузе, и на работе»: в Госдуме раскрыли формулу улучшения демографии

Для улучшения демографической ситуации важно добиться того, чтобы в семьях россиян было более одного ребенка. Причем формула решения проблемы заключается в том, что первый малыш должен появляться во время учебы в вузе, а второй и последующие – во время работы, убеждена зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

«Есть такая формула, которая для нас сегодня важна. И еще есть одна формула, что первый ребенок рождается в вузе, а второй-третий у работодателя», — заявила депутат в пресс-центре НСН.

По ее словам, эти формулы помогут родителям чувствовать себя максимально комфортно. Буцкая также отметила, что сегодня молодежь откладывает рождение первого ребенка, так как предпочитает вместо этого строить планы на будущее, в том числе продумывать вопросы повышения образования, поиска работы, отдыха.

«Пока девушка все это пробует, у них уходит то, что невозможно вернуть», — заключила парламентарий.

Напомним, в России к 2030 году коэффициент рождаемости должен составить 1,6. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, в России необходимо «принципиально сломить» существующие тренды в рамках реализации демографической политики.

В то же время ООН до этого сообщала, что в более чем половине стран мира рождаемость опустилась ниже 2,1 ребенка на женщину — показателя, необходимого для стабильной численности населения без учета миграции. Сейчас, по данным источника, рождаемость ниже этого уровня наблюдается уже в двух третях из 195 стран, в 66 государствах средний показатель приближается к одному ребенку на женщину.

Российская молодежь ранее установила рекорд по одиночеству.