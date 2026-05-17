Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперты связали глобальное снижение рождаемости с соцсетями и смартфонами

FT: распространение смартфонов может быть связано со снижением рождаемости
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Распространение смартфонов и социальных сетей может быть связано с глобальным снижением рождаемости. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно докладу ООН 2024 года, в более чем половине стран мира рождаемость опустилась ниже 2,1 ребенка на женщину — показателя, необходимого для стабильной численности населения без учета миграции. Сейчас, по данным источника, рождаемость ниже этого уровня наблюдается уже в двух третях из 195 стран, в 66 государствах средний показатель приближается к одному ребенку на женщину. Отмечается, что в развитых странах низкая рождаемость фиксируется уже несколько десятилетий, но за последние десять лет падение ускорилось.

Исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость сильнее упала в тех районах, где раньше появился высокоскоростной мобильный интернет 4G. Кроме того, аналитики полагают, что распространение смартфонов ведет к падению рождаемости по двум причинам: сокращению личных встреч между молодыми людьми и повышению ожиданий от потенциальных партнеров, которые формируют соцсети.

До этого экономист Эльвира Грецова связала спад рождаемости с несколькими факторами: сокращением числа женщин репродуктивного возраста из-за демографической ямы 1990-х, отсутствием долгосрочной уверенности у семей в жилье, работе и инфраструктуре, а также с глобальным трендом на откладывание первого ребенка на более поздний возраст.

Ранее Путин объяснил причину снижения рождаемости в России.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!